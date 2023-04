Parques de Sto.André terão festivais de música com pagode e orquestra

Da Redação



29/04/2023 | 03:18



A programação do último final de semana de aniversário de 470 anos de Santo André chega ao Parque Guaraciaba – Claudiomiro Barbeiro e ao Parque Central Deputado José Cicote. Os locais terão uma série de atrações musicais neste sábado (29) e domingo (30).

No sábado, o Parque Guaraciaba recebe programação que começa ao meio-dia com apresentação do DJ Zelé. A partir das 14h, o Grupo SP5 leva aos presentes muitos sucessos do pagode (autorais e de outros artistas). Por fim, às 16h, o som fica sob responsabilidade do nacionalmente conhecido Grupo Nuwance, com seu pagode romântico e grandes hits.

No domingo, a atração principal do Parque Central será o concerto Elton John Sinfônico, realizado pela Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André), tendo a banda Elton John Diamonds como convidada. A apresentação começará às 11h e trará os principais sucessos do multitalentoso artista britânico, com a promessa de encantar e emocionar o público no palco principal.

O espaço ainda receberá o show ‘Samblues’ com João Suplicy, às 14h (por meio do ProAC - Programa de Ação Cultural - legislação de incentivo à cultura do Estado), hip hop com Tifunk, às 16h, além de rock com Der Baum, às 18h. Dentro do parque ainda ocorrerão atrações itinerantes de maracatu (Cortejo Porto de Luanda), cortejo cênico (Grupo Esparrama), palhaçaria (Julian Granito) e circo (Circo Tápias Voadores).

A entrada para os eventos serão solidárias. A organização sugere a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade de Santo André. Os itens beneficiarão 121 entidades assistenciais cadastradas, que ajudam aproximadamente 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.