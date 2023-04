Fora de casa, Cachorrão encara Capivariano ‘em busca de um milagre’

Heitor Mazzoco



29/04/2023 | 03:09



Os altos e baixos do EC São Bernardo no Campeonato Paulista da Série A-3 deste ano é o que motiva o torcedor a acreditar que o Cachorrão pode acordar neste sábado (29), em Capivari, e golear o Capivariano. A missão é difícil, mas vale o acesso para a Série A-2 (segundona) do Campeonato Paulista. Na primeira partida, no último fim de semana, o EC São Bernardo, jogando no Bruno José Daniel, foi massacrado por 3 a 0. Agora, o clube do Grande ABC precisa vencer por quatro gols de diferença para garantir uma das duas vagas para subir de divisão.

O meia Carlinhos afirmou durante a semana que o Cachorrão entrará com vontade contra o Capivariano. “Não conseguimos desempenhar nosso melhor no jogo de ida, porém, a decisão tem 180 minutos. Temos 90 para tentar reverter essa situação e podem ter certeza que não irá faltar vontade. Lutaremos até o fim pelo objetivo principal”, disse. “Temos consciência da dificuldade, mas, ao mesmo tempo, podemos entrar para a história do clube e do campeonato. Estamos treinando com muito foco para esse jogo de sábado.”

GOLEADAS

EC São Bernardo e Capivariano se enfrentaram três vezes até o momento. Na primeira fase da competição, o time de Capivari venceu o Cachorrão por 3 a 0.</CW> Depois, as duas equipes voltaram a se encontrar na segunda fase – com uma vitória para cada lado. No entanto, o Cachorrão foi bem superior ao Capivariano na partida de ida da chave e conseguiu golear por 5 a 0. No jogo de volta, o EC São Bernardo já estava classificado e perdeu para o Capivariano por 1 a 0. O segundo jogo da semifinal entra EC São Bernardo e Capivariano será neste sábado, em Capivari, a partir das 15h.

OUTRA SEMI

[Grêmio Prudente e São José definem a outra vaga para a Série A-2 do ano que vem. O jogo será em São José dos Campos. Na primeira partida, em Presidente Prudente, o jogo terminou 0 a 0.