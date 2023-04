Bombardeios russos matam pelo menos 25 na Ucrânia

29/04/2023 | 03:01



A Rússia realizou ontem seus primeiros bombardeios em larga escala contra cidades da Ucrânia em mais de um mês, sinalizando que ainda tem mísseis de longo alcance e capacidade militar para lançar ataques distantes da linha de frente após 14 meses de guerra. Ao menos 25 pessoas morreram, incluindo três crianças.

O bombardeio mais grave ocorreu em Uman, cidade localizada a cerca de 215 quilômetros ao Sul de Kiev. Dez pessoas morreram nesse ataque, segundo o ministro ucraniano dos Assuntos Internos, Ihor Klimenko. A polícia nacional ucraniana informou que 17 pessoas ficaram feridas e três crianças foram resgatadas dos escombros.

Autoridades e analistas ucranianos alegam que os ataques fazem parte de uma estratégia de intimidação deliberada do Kremlin. A Rússia nega que os seus objetivos militares visem alvos civis.

Uma das dez pessoas mortas no ataque em Uman era uma idosa de 75 anos que estava no seu apartamento em um edifício vizinho e sofreu hemorragias internas devido à onda de choque da explosão, segundo o pessoal de emergência no local.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, afirmou que os ataques aproximam a Rússia do “fracasso e do castigo” e prometeu uma resposta ao “terror russo”. “Cada ataque desse tipo, cada ato maléfico contra o nosso país e o nosso povo, aproxima o Estado terrorista do fracasso e do castigo”, disse Zelenski no Telegram.