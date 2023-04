Pablo Maia assina novo contrato e amplia vínculo com o São Paulo até o fim de 2027

28/04/2023 | 18:40



Formado nas categorias de base do São Paulo, o volante Pablo Maia, de 21 anos, acertou sua renovação nesta sexta-feira, conforme anunciado pelo clube tricolor em suas redes sociais. Ele assinou um novo contrato e ampliou seu vínculo, que se encerraria no final de 2024, até dezembro de 2027.

"É uma felicidade enorme poder renovar com o São Paulo. Estou no clube desde os 15 anos e quero seguir com o meu trabalho para retribuir o incentivo do torcedor", afirmou o meio-campista prata da casa, titular nos últimos três jogos após período como reserva. Depois da titularidade na vitória por 2 a 0 sobre o Puerto Cabello, último jogo do time sob o comando de Rogério Ceni, foi mantido entre os titulares por Dorival Júnior nos triunfos sobre América-MG e Ituano.

Dos 19 jogos disputados pelo São Paulo na atual temporada, Pablo Maia esteve em campo em 14, dez deles como titular, mas não chegou a ter nenhuma sequência muito longa. No ano passado, durante sua primeira temporada como profissional, foi bastante utilizado por Ceni e começou jogando 50 das 61 partidas nas quais foi utilizado.

No duelo deste sábado, contra o Coritiba, pela terceira rodada do Brasileirão, o jovem volante deve aparecer mais uma vez entre os titulares. Rafinha, que era dúvida em razão de dores no tornozelo, treinou normalmente nesta sexta e deve ficar no banco, assim como Erison, de volta aos treinos, após lesão na coxa esquerda. Já o atacante Calleri ainda não se recuperou de um quadro de dengue e segue como baixa.