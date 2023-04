Borussia Dortmund empata com ameaçado Bochum e pode perder 1º lugar para o Bayern

28/04/2023 | 18:09



A festa pela liderança do Campeonato Alemão pode ter durado apenas um jogo ao Borussia Dortmund. Nesta sexta-feira, a equipe visitou o ameaçado Bochum e somente empatou, por 1 a 1, abrindo a possibilidade de o Bayern de Munique recuperar o primeiro posto caso vença seu jogo diante do lanterna Hertha Berlim, neste domingo, na Allianz Arena.

Restando somente quatro rodadas, o Borussia Dortmund subiu para os 61 pontos, contra 59 dos comandados de Thomas Tuchel, que têm um jogo a mais por fazer, justamente contra o pior time do Alemão, e não devem ter problemas para resgatar a ponta perdida na jornada passada. Ainda vão encarar o penúltimo Schalke 04, o que aumenta o tamanho do vexame do ainda líder.

Mesmo necessitando do triunfo no Vonovia Ruhrstadion, o líder saiu atrás do marcador, logo aos cinco minutos, com gol de Losilla, em belíssimo chute forte da entrada da área. O desespero nem bateu, pois a reação veio de imediato, com Adeyemi igualando o marcador aos 7 e fazendo ressurgir a esperança do triunfo.

Com tanto tempo pela frente, o time com mais vitórias no Alemão tinha chances para superar o rival que mais apanhou na competição. Mas a igualdade prevaleceu até o intervalo, em demonstração que não era dia de inspiração para os visitantes.

O técnico Edin Terzic colocou o time todo no ataque na etapa final para a busca da virada. Apesar de o Borussia ameaçar o gol de Riemann, a bola teimou em não entrar. A história do jogo, entretanto, poderia ter sido outra se o árbitro anotasse pênalti em Adeyemi aos 19 minutos da fase final.

Brandt cruzou para o atacante, que sequer pegou na bola e foi derrubado pelo lateral-esquerdo Danilo Soares. Apesar de enorme reclamação dos jogadores do Borussia Dortmund, Sascha Stegeman ignorou o lance e ainda deu cartão amarelo para o atacante alemão por simulação.

Na 15ª colocação, o Bochum subiu para 28 pontos, diante de 25 do Stuttgart que ainda joga e hoje figura no playoff do rebaixamento. Os dois últimos, que cairiam direto são Schalke 04, com 24, e Hertha Berlim, com 22. Na próxima rodada o Borussia Dortmund hospeda o Wolsfsburg, enquanto o Bayern visitará o Werder Bremen.