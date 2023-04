Governo criará grupo de trabalho para estudar aumento do porcentual de etanol na gasolina

28/04/2023 | 18:02



O Ministério de Minas e Energia (MME) deve criar um grupo de trabalho para estudar o aumento do porcentual de etanol anidro - hoje de até 27,5% - na mistura da gasolina. O porcentual a ser avaliado é de 30%, informaram fontes ligadas à Pasta.

Entre os benefícios avaliados está a redução da dependência externa da gasolina importada, de emissões de gases-estufa pela menor pegada de carbono do etanol e do preço da gasolina no médio prazo.

O governo espera ainda que seja possível a utilização de motores mais modernos.

A formalização da criação do grupo deve ser feita na próxima reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), colegiado responsável por assessorar o Presidente da República para formulação de políticas e diretrizes de energia, reunindo uma série de ministérios.

O encontro está previsto para maio.