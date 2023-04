Bolsas de NY fecham em alta e acumulam ganhos em abril após balanços, apesar de First Republic

28/04/2023 | 17:56



As bolsas de Nova York fecharam com ganhos nesta sexta-feira, 28, após balanços de petroleiras forneceram contraponto à reação negativa ao resultado da Amazon. Os papéis de bancos se blindaram do tombo do First Republic Bank, em meio a especulações sobre o futuro da instituição.

No fechamento, o Dow Jones subiu 0,80%, a 34.098,16 pontos; o S&P 500 avançou 0,83%, a 4.169,48 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,69%, a 12.226,58 pontos. Na semana os ganhos foram de 0,86%, 0,87% e 1,28%, respectivamente. Já no mês, houve avanço de 2,48%, 1,46% e 0,04%.

Chevron (+0,98%) e Exxon Mobil (1,29%) estiveram entre os destaques do pregão, depois que as duas empresas informaram lucro no primeiro trimestre, apesar da recente queda nos preços de petróleo.

Por outro lado, Amazon cedeu 3,98%, em meio a preocupações sobre a divisão de computação na nuvem, ainda que as receitas tenham avançado nos três primeiros meses.

No geral, o analista Edward Moya, da Oanda, avalia que os balanças corporativos pintaram um quadro positivo no começo do ano. "Mesmo com a chamada pessimista da Amazon que sugere fraqueza com o crescimento da nuvem, o otimismo permanece para um segundo trimestre sólido", ressalta.

Além dos balanços, investidores monitoraram o noticiário sobre o First Republic Bank, cuja ação despencou cerca de 43%, depois de ter tido as negociações paralisadas em diversos momentos do dia.

A CNBC noticiou que o cenário mais "provável" no momento parece ser o da intervenção de reguladores americanos, em medida semelhante à que levou ao fechamento de Silicon Valley Bank e Signature Bank.

No entanto, a percepção de que os problemas do First Republic não são representativas de todo o sistema bancário ajudou a blindar os papéis do setor nesta sexta.