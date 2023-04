Ministério do Japão propõe restaurar status de parceiro comercial preferencial da Coreia do Sul

28/04/2023 | 17:39



O Ministério do Comércio do Japão disse nesta sexta-feira que iniciou os procedimentos para restaurar o status de parceiro comercial preferencial para a Coreia do Sul, dias depois de Seul dar um passo semelhante para Tóquio e pedir reciprocidade.

O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão afirmou que as negociações com a Coreia do Sul neste mês mostraram que seus controles sobre o comércio de materiais sensíveis com usos civis e militares são agora tão eficazes quanto os usados pelo Japão.

A pasta disse que propôs que a Coreia do Sul seja colocada de volta na lista de países com status preferencial de comércio do Japão, decisão sujeita a um período de comentários públicos de um mês que termina em 31 de maio. A lista atualmente contém 26 nações, incluindo Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, França e Alemanha.

A medida encerraria uma disputa comercial que começou em julho de 2019, quando o Japão removeu a Coreia do Sul de sua lista de países que receberam aprovações rápidas no comércio, em aparente retaliação às decisões judiciais sul-coreanas em 2018 que ordenavam que as empresas japonesas compensassem trabalhadores coreanos por tratamento abusivo e trabalho forçado durante a Segunda Guerra. Fonte: Associated Press.