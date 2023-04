Tierry faz primeira aparição pública com novo affair

28/04/2023 | 17:11



O amor está no ar! Ao que tudo indica, Tierry passará o Dia dos Namorados deste ano no chamego com um novo affair. A moça é Mikaely Amorim, que foi musa do clipe de Lá Ele e acompanhou o cantor em um evento.

O famoso prestigiou o aniversário da personal trainer Carla Dias e posou para os cliques dos fotógrafos no maior clima de romance com Mikaely. O casal ainda deu um beijão enquanto posava para as fotos do evento, que também contou com a presença de Arthur Aguiar e Rodrigo Mussi.

Além disso, a moça publicou pela primeira vez nas redes sociais um registro dos dois juntinhos. Nos Stories do Instagram de Mikaely, Tierry segura o celular para gravar um pequeno vídeo.