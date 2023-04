Harry Styles abre o jogo e revela se One Direction pode voltar

28/04/2023 | 17:10



Nas redes sociais durante as últimas semanas os fãs da banda britânica One Direction ficaram alvoroçados com a possibilidade de um reencontro dos cinco integrantes durante o episódio final do programa comandado por James Corden, o The Late Late Show.

Mas, acontece que, apesar das supostas movimentações nas contas oficiais do grupo, a volta não rolou. Na verdade, o único antigo membro que foi convidado para fechar com chave de ouro o programa foi Harry Styles, amigo de longa data de Corden.

E é claro que não dava para a entrevista rolar e não surgir essa pergunta, né? Durante o quadro Spill Your Guts or Fill Your Guts, o apresentador questionou Harry sobre a possibilidade de um retorno e o cantor não afastou a ideia:

- Receio que não seja uma questão de sim ou não. Acho que nunca diria nunca para isso. Se houver um momento em que quiséssemos fazer isso, não vejo por que não faríamos.