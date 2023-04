Primeiro trailer de Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, com Viola Davis como vilã, é revelado

28/04/2023 | 17:10



Veio aí! Foi divulgado na última quinta-feira, dia 27, o aguardado trailer do spin-off de Jogos Vorazes. Com Viola Davis dando vida à vilã toda poderosa e cérebro por trás dos jogos, Volumnia Gaul, as primeiras imagens são ambientadas 70 anos do longa original.

A trama acompanhará o jovem Coriolanus Snow - vilão vivido por Donald Sutherland - quando ele se torna mentor de Lucy Gray Baird, o tributo feminino do Distrito 12, em uma das primeiras edições da franquia. A relação dos dois, no entanto, ganha um contorno muito além da arena.

Com data de estreia marcada para o dia 17 de novembro deste ano, o filme conta com um elenco estreladíssimo e além de Davis, traz também Hunter Schafer de Euphoria, Rachel Zegler, Peter Dinklage, Ashley Liao, Jason Schwartzman e mais.

Dirigido por Francis Lawrence, o cineasta já pilotou outros dois filmes da trilogia, Jogos Vorazes: Em Chamas e Jogos Vorazes: A Esperança parte um e dois. Vale lembrar que o austríaco ficou conhecido após o sucesso de bilheteria Constantine em 2005.