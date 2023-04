Atrás da 1ª vitória na Série B, Ponte Preta vai ter três desfalques em Chapecó

28/04/2023 | 17:05



Focado na primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta embarcou na manhã desta sexta-feira para Chapecó, onde neste sábado enfrenta a Chapecoense, às 17h, na Arena Condá, pela terceira rodada. Três jogadores ficaram em Campinas e são desfalques certos. Por outro lado, o zagueiro Fábio Sanches tem tudo para ser titular.

Dentre as baixas, a única inesperada foi a do lateral-esquerdo Júnior Tavares, que apresentou um quadro de virose e o departamento médico decidiu poupar o atleta do desgaste da viagem. A tendência é que ele não fosse titular nesta rodada, mas ficaria como opção no banco de reservas.

Recuperado de um desconforto muscular, o zagueiro e capitão Fábio Sanches deve voltar ao time titular e com isso, Artur, que estava jogando improvisado no setor, volta para a lateral-esquerda.

As outras baixas seguem sendo os volantes Léo Naldi e Ramon Carvalho, que estão de fora desde o início da Série B por conta de lesões musculares, mas devem voltar em breve já que estão em fase final de transição física. Já os reforços: lateral-direito e zagueiro Anílson, do meia Luan Martins, e dos atacantes Tales e Paulo Baya viajaram e serão opções.

Um time provável para representar a Ponte Preta em Santa Catarina deverá formar com: Caíque França; Maílton, Edson, Fábio Sanches e Artur; Luiz Felipe, Felipe Amaral, Matheus Jesus e Elvis; Pablo Dyego e Jeh.

Atualmente, a Ponte Preta está zerada na tabela e segue sendo comandada pelo interino Felipe Moreira. Já a Chapecoense tem três pontos e aparece na parte de cima da tabela.