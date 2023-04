Emeb Rachel de Queiroz dá posse aos novos representantes do Conselho e Grêmio Curumim

Coluna Social



28/04/2023 | 16:11



Da Redação

A Emeb Rachel de Queiroz, no Campanário, em Diadema, deu posse para os novos representantes do Conselho e do Grêmio Curumim. Estudantes do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) assumiram para o mandato de 2023 com a responsabilidade de representar os colegas de classe e discutir melhorias para a escola.

Os Conselhos, para estudantes desde a educação infantil até o 2º ano do ensino fundamental, e os Grêmios, para alunos dos 4º e 5º ano e EJA, Curumim são garantidos por lei municipal, sancionada em julho de 2022 pelo prefeito José de Filippi Júnior, e atendem às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que prevê que os sistemas de ensino devem definir as normas de gestão democrática do ensino público nas redes de educação básica. Na Emeb Rachel de Queiroz, os colegiados reúnem 28 estudantes.

A secretária de Educação de Diadema, Ana Lucia Sanches, destacou durante o evento de posse que os Conselhos e Grêmios Curumim são um lugar de liberdade de pensamento, fala e decisões. “A escola é esse lugar e o futuro se faz hoje. A gente tem que incentivar as pessoas desde a infância ao protagonismo, ao amor e afeto ao próximo, ao respeito pelo outro”, pontuou.

Para a vice-diretora da escola Priscilla Pinzetta a existência do Conselho e do Grêmio Curumim colabora para que os estudantes sejam mais conscientes de seus direitos e deveres, aprendam a se posicionar e a defender suas ideias. “No ano passado eles pediram o parque e foram atendidos, eles pediram feijoada na refeição e não só foram atendidos como entrou para o cardápio da rede. Então eles veem na prática o efeito dessa atuação”, pontuou.

Os estudantes também apresentaram cartazes com as reivindicações para a construção da “escola dos sonhos”, entre elas, uma piscina de bolinhas, uma quadra de futebol, estrogonofe no cardápio e maior variedade de frutas.