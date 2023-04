Acisbec recebe visita de presidente da Facesp

Coluna Social



28/04/2023 | 16:06



Da Redação

Acompanhado por diretores, o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de São Paulo (Facesp), Alfredo Cotait Neto, visitou a Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo (Acisbec).

O dirigente foi recebido pelo presidente da organização são-bernardense, Valter Moura Júnior. Eles percorreram as instalações da entidade e discutiram ações estratégicas de valorização das associações regionais bem como as demandas dos empreendedores locais.

“É importante estreitarmos o relacionamento, mostrar as nossas demandas, nosso empenho e esforço para atender o associado”, afirmou Valter Moura Júnior.

A vinda do dirigente ao ABC faz parte das visitas programadas com o objetivo de fortalecimento da rede associada, especificamente para a Região Administrativa 2 (RA2), que compreende as setes cidades da região. Antes, Cotait Neto passou pela regional Diadema e dali seguiu para as outras cinco cidades.

“Nós temos como único objetivo, o fortalecimento da rede de associações. Estamos completando dois anos de implantação do Pfor (plano de fortalecimento da rede), portanto, viemos in loco saber como está o andamento e a operação do plano, sobre as dificuldades e necessidades,” afirmou.

Cotait Neto destacou a importância de estar em São Bernardo, especialmente pela lembrança do ex-presidente da ACISBEC, Valter Moura, falecido no ano passado. “É sempre bom vir aqui e lembrar o meu amigo, ele que sempre foi um ícone em todo o nosso sistema. E vamos voltar”, acrescentou.

Valter Moura foi vice-presidente da Facesp para a RA2. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Santo André, Pedro Cia, acaba de assumir o novo mandato para o biênio 2023 a 2025. Presente à visita, ele disse: “É uma grande satisfação assumir esse cargo. Espero aumentar a integração e o fortalecimento da rede das associações, além de levar as nossas demandas à Facesp, especialmente a assuntos relacionados ao fomento do empreendedorismo e gerar emprego e renda para a nossa Região”, reforçou.