DGABC TV comemora 11 anos de conexão com o público

Coluna Social



28/04/2023 | 16:00



Os estúdios do DGABC TV tem muito a celebrar com o aniversário de 11 anos. Desde sua criação em 2012, a televisão do Diário buscou levar informação e entretenimento aos telespectadores da região, além de contar com muita interatividade.

Ao longo da trajetória, a DGABC TV apresentou entrevistas com personalidades, debates sobre temas relevantes, seminários com especialistas, webinars e variedade de assuntos. Tudo isso com objetivo de proporcionar conteúdo de qualidade para o público.

A programação contempla diversidade temática nas editorias do D Dia, Papo em Dia, Diário em Casa, Memória Diário, Diarinho Pet, Auto Diário, DGABC Mix, entre outros.

A união com as redes sociais também aumentou a visibilidade e proximidade com telespectadores, alcançado e se conectando com um público ainda maior.

E as novidades não param por aí. Em maio, mês que o Diário completa 65 anos de história, a equipe reafirma seu compromisso e promete trazer ainda mais dinamismo, com credibilidade em sua programação.

Acompanhe nosso site e as redes sociais para ficar por dentro de tudo o que está por vir. Afinal, são sete cidades em um só jornal.