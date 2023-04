Primeira edição do InovaDay fomenta negócios em São Caetano

Coluna Social



28/04/2023 | 15:49



Aproximadamente 50 empreendedores foram reunidos na primeira edição do InovaDay, no são-caetanense Parque Tom Jobim. A proposta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação contou com a presença de Marcos Batista, mentor do programa Batalha das Startups, que ministrou palestra sobre mudanças de mentalidade para uma nova economia.

Com objetivo de promover um ecossistema de negócios entre os diversos agentes econômicos da cidade, o encontro também reservou espaço para os empresários realizarem pitch de apresentação das empresas.

“Esta é uma oportunidade para abrir espaço para conexões e, assim, fomentar um ambiente propício aos novos negócios”, ressalta o responsável pela iniciativa, Alan de Camargo.

A próxima edição do InovaDay já está sendo preparada para o dia 16 de maio, no Foodpark Soberano, em São Caetano. A intenção é que o evento seja mensal, com cada edição em um local diferente.