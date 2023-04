Calleri ainda se recupera da dengue, não encara o Coritiba e é dúvida na Sul-Americana

28/04/2023 | 15:10



O torcedor são-paulino deve esperar mais o que o imaginado para ver Calleri novamente em campo. Desfalque surpresa na partida diante do Ituano pela Copa do Brasil, no meio de semana, o atleta ainda está em tratamento da dengue, não defende o clube contra o Coritiba, neste sábado, pelo Brasileirão, e pode também não ser relacionado para a longa viagem até a Colômbia, onde o time visita o Tolima, terça-feira, pela Copa Sul-Americana.

Calleri esteve no CT da Barra Funda nesta sexta-feira somente para uma reavaliação médica do quadro de dengue, mais forte que o clube imaginava. Depois de apenas aprimorar o físico em casa, ele novamente não teve condições de treinar e está fora do jogo com o Coritiba.

A evolução do quadro no fim de semana será decisiva para sua ida à Colômbia. Se não tiver condições de realizar ao menos uma atividade forte fisicamente, desfalcará o time pelo terceiro jogo seguido, voltando somente no outro domingo, diante do

Internacional, no Morumbi.

Marcos Paulo foi o substituto de Calleri no Novelli Júnior, em Itu, e deve ser mantido ao lado de Luciano. A dúvida ficaria para o meio-campo, com a possibilidade da volta aos titulares de Wellington Rato, herói da classificação às oitavas da Copa do Brasil ao anotar o gol da vitória sobre o Ituano.

Em contrapartida, o técnico Dorival Júnior ganhou boas notícias, todas para a lateral-direita. Rafinha não sente mais as dores que o tiraram do treino de quinta-feira, trabalhou normalmente no CT da Barra Funda e pode pintar em Curitiba. Raí Ramos está de sobreaviso.

Outras opções deve estar em breve à disposição do técnico, acirrando a briga pela vaga. Igor Vinícius iniciou a transição física após cirurgia no púbis e já trabalha forte no gramado para um retorno em breve. Mesma situação do jovem português Moreira.