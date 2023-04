Após ter sua segunda filha, Thaila Ayala doa leite materno e incentiva outras mães

28/04/2023 | 15:10



Thaila Ayala e Renato Góes anunciaram o nascimento da segunda filha, Tereza, dia 16 de abril. Encantados com o momento, o casal compartilhou diversos cliques da bebê no Instagram.

Nesta sexta-feira, dia 28, a atriz compartilhou uma notícia feliz de sua maternidade. Thaila contou que está conseguindo doar leite materno e ainda incentivou que outras mamães façam o mesmo. Nos comentários da publicação, seguidores e conhecidos da atriz a parabenizam pelo feito.

- O que faz esta mãe toda felizinha na porta do freezer? Dividir com vocês uma alegria que estou tendo nesse puerpério que é poder doar o meu leite materno. Olha a quantidade! Estou tendo muito leite. Estou muito feliz e emocionada de poder estar fazendo essa doação. Se você é daqui do Rio e tem vontade de saber mais como funciona ou tá sobrando leite, não pensa duas vezes, entra em contato com eles. Eu entrei em contato com o Banco de Leite Humano do Instituto Fernandes Figueira e é isso.