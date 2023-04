Nos EUA, republicanos abrem investigação sobre papel do Fed São Francisco na quebra do SVB

28/04/2023 | 15:05



Parlamentares republicanos dos Estados Unidos abriram investigação na Câmara dos Representantes sobre o papel do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e de outros reguladores estaduais e federais na quebra do Silicon Valley Bank (SVB) em março.

O presidente do Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara dos EUA, James Comer, e a presidente do Subcomitê de Saúde e Serviços Financeiros, Lisa McClain, enviaram carta à presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, solicitando documentos e informações relacionadas à supervisão do SVB pela autoridade.

"O Fed de São Francisco parece ter falhado em supervisionar adequadamente o SVB e a responder à má administração do banco", escreveram os legisladores, acrescentando que os eventos ameaçaram instaurar pânico no sistema bancário. "Embora os sinais de risco significativo e alarmante fossem claros, nenhum regulador usou ferramentas mais severas que notificações, como multas ou ordens de consentimento, para exigir ação do SVB", continuaram os legisladores.

O Comitê de Supervisão disse que vai investigar as circunstâncias que levaram ao colapso do SVB para responsabilizar atores relevantes.

Nesta sexta, o Fed responsabilizou a gestão do SVB pelos eventos que culminaram na quebra do banco em março, mas reconheceu ter falhado no papel de forçar a instituição financeira a corrigir as vulnerabilidades.