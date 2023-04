Leclerc celebra surpreendente pole da Ferrari no GP do Azerbaijão: 'A equipe precisava'

28/04/2023 | 14:25



O clima na Ferrari após Charles Leclerc garantir a pole position no GP do Azerbaijão era de alívio e surpresa. O monegasco celebrou sua classificação à frente dos pilotos da Red Bull e dividiu o mérito com a equipe, que em sua visão, necessitava de uma reposta positiva após largada ruim na temporada. Ele não escondeu, contudo, que a missão inicialmente era superar apenas a Mercedes e a Aston Martin em Baku.

Em quarto no Mundial de Construtores com somente 26 pontos, seis deles de Leclerc, em largada de temporada bem decepcionante, a Ferrari prometia uma volta por cima, mas não,imaginava um salto tão grande. Carlos Sainz ficou com a quarta colocação no grid para o GP de domingo. Neste sábado ocorre a corrida sprint.

"É uma sensação boa, acho que toda a equipe precisava disso", disse Leclerc, após a confirmação da pole position em sua última tentativa e sem esconder que o clima não anda muito bom na escuderia pelos rumores que ele pode ir para a Mercedes e de uma possível ida do diretor esportivo Laurent Mekies para a AlphaTauri.

"Faz parte do nosso trabalho. Acho que qualquer equipe na Fórmula 1 precisa lidar com rumores e pressão e é obviamente um pouco mais difícil de atuar nessas circunstâncias", reconheceu. "Nos saímos muito bem, então acho que é bom para toda a equipe, especialmente considerando o início da temporada que tive. Obviamente, não tivemos o melhor começo, mas é ótimo estar de volta à pole."

A celebração veio com a confissão de que o time italiano não trabalhava para largar em primeiro. "Eu não esperava por isso e acho que chegamos no fim de semana pensando que já seria um ótimo resultado se estivéssemos na frente dos Astons e da Mercedes e agora nos encontramos na pole", mostrou surpresa.

"Estou muito feliz, mas obviamente precisamos ver amanhã com a corrida de Sprint e para a corrida de domingo, e acho que estamos um pouco mais atrasados, mas de qualquer maneira, é uma surpresa muito boa."

A alegria de Leclerc contrastava com um certo incômodo de Sainz. O piloto espanhol revelou que não se sentiu bem no treino. "Desde o TL1, não me sentia muito à vontade com o carro. Ele parecia muito rápido, mas por algum motivo não consegui entender o que sentia e não consegui me acostumar com o carro hoje e, obviamente e desde o início do Q1 eu estava com falta de confiança, falta de ritmo."