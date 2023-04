Carmo Dalla Vecchia revela pressão para comentar sexualidade

28/04/2023 | 14:16



O ator Carmo Dalla Vecchia comentou, nesta quinta-feira, 27, a descoberta de sua sexualidade e revelou uma pressão que sofreu ao longo dos anos para se assumir homossexual. O artista falou pela primeira vez sobre o casamento com o roteirista João Emanuel Carneiro em 2021, durante uma participação no quadro Super Dança dos Famosos, à época apresentado por Tiago Leifert.

Segundo Dalla Vecchia, rumores de que o ator seria casado com um homem passaram a surgir há muitos anos. "Muitas pessoas da imprensa tinham uma vontade enorme de falar sobre esse assunto. ... Era a melhor fofoca durante muito tempo. ... A pessoa sabia que eu era gay, mas a pergunta sempre era: 'que tipo de mulher você gosta?'. Eram perguntas capciosas", comentou em entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sergio Mallandro e Renato Rabelo.

Dalla Vecchia contou que, por esse motivo, passou a dar entrevistas apenas sobre trabalhos em novelas. A decisão de falar sobre a sua sexualidade surgiu após a morte de um amigo, Antônio, em decorrência de complicações da covid-19.

O ator afirmou que, certa vez, sofreu homofobia de Antônio, o que fez com que os dois se afastassem. Foi durante a pandemia que o amigo lhe pediu desculpas e eles se reaproximaram. Depois de participar da missa de sétimo dia de Antônio, Dalla Vecchia tomou a decisão de falar sobre o assunto durante a Super Dança dos Famosos.

"Eu pensei: 'Eu vou falar que eu sou gay. Porque o meu melhor amigo, que era a pessoa que mais me conhecia, veio me pedir perdão por ter sido preconceituoso comigo e eu devo isso até a ele. E eu também devo isso a outras pessoas que um dia passarão ou já passaram pelo mesmo preconceito que eu passei'", relatou.

Ele brincou que não havia informado a produção do programa de que falaria sobre o assunto, o que, segundo o ator, deixou Leifert "sem saber o que fazer". À época, ele declarou: "sou um cara extremamente feliz, extremamente realizado, com uma profissão que eu amo, com amigos, com uma família que me aceita exatamente do jeito que eu sou".

"Só que a gente vive em um País em que não necessariamente é assim. Então, se meu exemplo pode servir para ajudar outras pessoas, para ter essa representatividade, eu fico muito feliz de ser essa pessoa", completou na ocasião. Dalla Vecchia é casado com João há 17 anos. Os dois são pais de Pedro, de 3 anos.