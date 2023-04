Luciana Gimenez afirma que Carlinhos Maia é bem dotado: Eu vi uma foto

28/04/2023 | 14:11



Mala cheia? Se tamanho for sinal de documento, Carlinhos Maia está bem na fita. Pelo menos é o que Luciana Gimenez diz. Em entrevista para o podcast Bagaceira Chique, a apresentadora revelou ter se impressionado com o tamanho das partes íntimas do influenciador após ver uma nude que circulou na web.

- Eu vi uma foto de Carlinhos que o negócio era, olha... Me mandaram essa foto... É uma coisa assim [gesticula com as mãos]... Quando olhei, falei: Gente... Aquilo é de verdade? Nossa, mas é bem-dotado rapaz, disparou Gimenez.

O marido do influenciador digital, Lucas Guimarães, que estava presente no bate-papo, garantiu não ter photoshop na foto.

- É real mesmo. Agora você entende porque a gente está há tanto tempo junto, brincou.

