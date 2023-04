Alfinetada? Maíra Cardi compartilha vídeo sobre paternidade: Seria engraçado se não fosse trágico

28/04/2023 | 14:10



Indireta? Maíra Cardi compartilhou em seu perfil no Instagram, um vídeo sobre paternidade. A influenciadora de 39 anos de idade, que recentemente foi pedida em casamento por Thiago Nigro, o primo rico, já revelou anteriormente que não queria ter mais filhos, mas cedeu para realizar o sonho do ex-marido, Arthur Aguiar.

No vídeo publicado, uma mulher aparece sozinha e ao fundo, duas crianças sobem no sofá e brincam com almofadas, evidenciando a ausência paterna.

- O sonho do meu marido era ser pai, então, eu realizei, conta a mulher.

Uma voz ao fundo então a questiona:

E qual é o seu sonho?

- Meu sonho é ser pai também, pontua.

Maíra então legendou:

- Seria engraçado se não fosse trágico, escreveu a mãe de Sophia, de quatro anos de idade e de Lucas Rangel, de 22 anos de idade.

Vale lembrar que a coach de emagrecimento abriu aos fãs que agora pretende ter mais dois filhos com o então noivo, Thiago. E aí, será que foi mesmo uma referência ao ex-marido?