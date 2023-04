Imposto sobre compras nos EUA – Veja o valor por cidade

Maria Beatriz Vaccari

28/04/2023 | 13:57



O imposto sobre compras nos EUA gera muitas dúvidas nos viajantes. Basicamente, todos os produtos vendidos em solo americano recebem um acréscimo no preço da etiqueta quando chegam ao caixa ou carrinho eletrônico. Essa cobrança “extra” é referente aos tributos cobrados por cada estado e pode variar até conforme a cidade.

Orlando e Miami, por exemplo, pertencem ao estado da Flórida, mas cobram porcentagens de imposto diferentes – 6,5% e 7% sobre o valor da compra, respectivamente. Já em Nova York, a tributação sobe para mais de 8% – embora ele não seja cobrado em algumas situações na Big Apple, conforme você pode ver no site Dicas Nova York.

Vale a pena destacar que alguns destinos não cobram imposto sobre compras. São os chamados tax free. Entre eles estão Alasca, Oregon, Delaware e New Hampshire.

Imposto sobre compras nos EUA por cidade

Os valores abaixo foram divulgados pela Tax Foundation, fundação norte-americana independente especializada em impostos, e também pelo site Sale-tax.com. Confira a tributação cobrada pelas principais cidades dos Estados Unidos.

Flórida

Nova York

Nova York – 8,88%

Buffalo – 8,75%

Rochester – 8%

Nova Jersey

Jersey City – 6,63%

Newark – 9,75%

Califórnia

Nevada

Las Vegas – 8,38%

Reno – 8,27%

Illinois

Chicago – 10,25%

Aurora – 8.25%

Texas

Dallas – 8,25%

Austin – 8,25%

San Antonio – 8,25%

Houston – 8,25%

El Paso – 8,25%

Louisiana

New Orleans – 9,45%

Baton Rouge – 9,95%

Geórgia

Atlanta – 8,9%

Augusta – 8%

Tennessee

Washington D.C.

Pensilvânia

Filadélfia – 8%

Pittsburgh – 7%

Massachusetts

Boston – 6,25%

Washington

Seattle – 10,25%

Tacoma – 10,3%

Alabama

Birmingham – 10%

Montgomery – 10%

Arizona

Phoenix – 8,6%

Tucson – 8,7%

Scottsdale – 8,6%

Oklahoma

Oklahoma City – 8,63%

Tulsa – 8,52%

Colorado

Denver – 8,81%

Colorado Springs – 8,2

Missouri

Kansas City – 8,98%

St. Louis – 9,68%

Minnesota

Minneapolis – 8,03%

St. Paul – 7,88%

Ohio

Cincinnati – 7,8%

Cleveland – 8%

Columbus – 7,5%

Indiana

Indianapolis – 7%

Fort Wayne – 7%

Nebraska

Omaha – 7%

Lincoln – 7,25%

Carolina do Norte

Charlotte – 7,25%

Durham – 7,5%

Novo México

Albuquerque – 7,75%

Santa Fé – 8,31%

Virginia

Norfolk – 6%

Virginia Beach – 6%

Richmond – 6%

Michigan

Detroit – 6%

Wisconsin

Milwaukee – 5,5%

Madison – 5,5%

Havaí

Honolulu – 4,5%

Arkansas

Little Rock – 8,3%

Fayetteville – 10,75%

Bentonville – 9,5%

