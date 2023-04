Money Blocker: extensão bloqueia anúncios em sites que propagam desinformação

Da Redação

Do 33Giga



28/04/2023 | 13:57



O Sleeping Giants Brasil lançou a Money Blocker, extensão para o Google Chrome. Ela bloqueia anúncios disponibilizados em portais que comprovadamente divulgam desinformação e pode ser baixada em https://moneyblocker.org.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Com o bloqueio dos anúncios, sites não confiáveis deixam de faturar com os anunciantes de mídia programática que contam com os acessos e cliques dos visitantes.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

“A extensão é uma ferramenta que beneficia tanto os consumidores como as empresas que não querem ser associadas a esse tipo de conteúdo”, explica Leonardo Leal, Diretor Executivo do Sleeping Giants Brasil. “A partir do momento que a ferramenta bloqueia o anúncio de mídia programática da empresa no site de desinformação, sua imagem deixa de ser vinculada a conteúdos nocivos.”

A Money Blocker funciona como um plug-in e pode ser instalado no computador do usuário. Após a instalação pelo leitor, a extensão funcionará da seguinte forma: ao acessar um site que comprovadamente propague desinformação, o banner do patrocinador será bloqueado na tela do usuário.

Dessa forma, ao invés de visualizar a propaganda do anunciante, o usuário poderá clicar na mensagem e será redirecionado automaticamente para sites confiáveis.

“A ferramenta é uma ótima ajuda na desmonetização de sites não confiáveis. Muitas vezes você acaba caindo em um site malicioso e nem percebe”, ressalta Mayara Stelle, Diretora Institucional do Sleeping Giants Brasil. “A extensão irá bloquear os anúncios e te mandar para outra página com jornalismo de qualidade.”

Com isso, a Money Blocker auxilia o leitor a não gerar receita para portais não confiáveis. Nesta primeira etapa, também participam do projeto a Revista AzMina, o portal Amazônia Real, a Ponte Jornalismo e o Fiquem Sabendo.

Outros veículos de comunicação reconhecidos como divulgadores de informação verídicas também podem se integrar ao projeto.

“Não podemos esperar de braços cruzados enquanto as Big Techs fingem não ver o grande problema que existe em monetizar esse tipo de conteúdo, ou enquanto não existe uma regulação que as responsabilize. Money Blocker é o tipo de luta que ajuda a diminuir a desinformação e que vale a pena ser lutada”, complementa Mayara.

O Money Blocker foi desenvolvido pela agência Publicis Toronto e é uma iniciativa do Sleeping Giants em parceria com o Congresso em Foco.