Ana Maria Braga recebe presente e se emociona em conversa com Renata Capucci

28/04/2023 | 13:11



Nesta sexta-feira, dia 28, Ana Maria Braga recebeu Renata Capucci no Mais Você e não conseguiu conter a emoção durante a conversa. Esta foi a primeira vez que a jornalista falou abertamente na TV sobre ter sido diagnosticada com a doença de Parkinson.

Assim que chegou no programa, Renata entregou um presente à apresentadora. Dentro do pacote, havia uma carta com a mensagem:

Querida Ana, você é uma inspiração imensa de coragem, resiliência e luta. Obrigada por me receber com tanto carinho para que eu também possa inspirar outras pessoas com minha luta.

Após ler o recado, Ana Maria agradeceu:

- Eu fiquei contente que você aceitou vir conversar com a gente a respeito desse assunto, que às vezes gente foge dos assuntos mais difíceis. Da mesma forma que tem gente que não gosta nem de falar da palavra câncer, porque acha que vai pegar, que atrai. A gente quanto tem um problema, tem que encará-lo de frente.

- Eu acho que quanto mais a gente fala, a gente desmistifica, tira o peso. Todo mundo pensa: Nossa, Doença de Parkinson. Aliás, um pedido antes, não falem Mal de Parkinson. Porque quem tem Parkinson não tem um mal, tem uma doença. É uma palavra que já tem carga negativa grande o suficiente, respondeu Renata.

A jornalista ainda contou que foi um choque imenso descobrir que tinha a doença, mas hoje se mantém positiva.

- Eu lembro que eu gritava dentro do carro com meu marido depois de receber o diagnóstico. Esse choque que você leva ao ter o diagnóstico, principalmente aos 45 anos. As pessoas não fazem a menor ideia de que se pode ter a Doença de Parkinson com essa idade. Eu sou uma otimista, prefiro acreditar que está sempre perto [a descoberta da cura]. Que a cada dia que passa, está cada vez mais próximo esse momento que todos nós esperamos. Enquanto não chega, a gente vai tocando o bonde da melhor maneira que dá.

A comandante do Mais Você então tirou uma plaquinha do pacote do presente e revelou que nela estava escrito a frase O que a vida quer da gente é coragem. Neste momento, ficou à beira das lágrimas e disse com a voz embargada:

- Eu acho que por isso que é importante falar disso, das coisas reais da vida. Não são só flores. A gente vai passando ao longo do tempo por poucas e boas, você precisa ter coragem a cada momento, enxergar do tamanho que ele é e saber do tamanho que você tem diante das dificuldades que a vida te apresenta. Saber o que você pode fazer com aquele momento que Deus lhe deu.

Renata ainda declarou que não se deixa abater e segue lutando contra a doença sem perder a força.

- Você tem duas opções: ou fica na inércia, deitada na cama esperando o tempo passar, chorando. Se isso adiantasse alguma coisa, melhorasse a doença, fosse benéfico, eu estaria chorando porque é facinho. O que a doença quer é justamente que a gente fique parado, porque ela vai nos paralisando. Você vai ficando com rigidez, é uma característica muito comum da doença de Parkinson. Se você não faz o movimento contrário, isso vai tomando conta de você. Então eu faço o contrário, essa doença não sabe com quem ela se meteu. Eu seguro no colarinho desse senhor Parkinson e falo assim: Não, você não vai me vencer não, estou aqui no comando desse negócio. Eu não estou romantizando a doença, é muito difícil e só quem tem sabe.