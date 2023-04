Carmo Dalla Vecchia revela nunca ter feito sexo com mulheres

28/04/2023 | 13:10



Sucesso na novela Amor Perfeito, Carmo Dalla Vecchia, de 51 anos de idade, revelou só ter feito sexo com homens em sua vida. O ator contou sobre sua sexualidade no podcast Papagaio Falante.

Casado com João Emanuel Carneiro há mais de 15 anos, Dalla Vecchia explicou, aos apresentadores Sergio Mallandro e Renato Rabelo, que se descobriu gay aos 12 anos de idade.

- Imagina, no interior do Rio Grande do Sul, falei: F****u! Caramba, eu sou viado.

A fala que mais surpreendeu o público foi quando Carmo afirmou já ter namorado algumas meninas. Mas afirmou que nunca chegou a ter relações sexuais com elas.

- Sempre tive muito namorada a minha vida inteira. O meu corpo sempre funcionou para todos os lados possíveis. Só tive casamento com homens. Tive muitas namoradas, até tinha atração, mas na hora [do vamos ver], não rolou.

Carmo Dalla Vecchia fala abertamente sobre sua sexualidade com frequência, principalmente com vídeos engraçados no Tiktok.