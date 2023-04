Palavra do Leitor

Da Redação



A redação do nosso Diarinho nos presenteou com reportagem sobre o benefício detectado pelos profissionais ligados a área da saúde em relação à recuperação e cura das nossas crianças pacientes (Dia 23). “Quem tem um animalzinho – cachorro, gato ou qualquer outro – sabe o quanto a sua companhia faz bem”, essa foi a máxima altruísta que a redação nos trouxe. O amor e o amar são mais que simples expressões. São, sim dons, sem preço, que nos credenciam como seres humanos. O amor e o amar que ainda praticamos bem pouco. O “eu te amo” para aqueles que fazem e trazem para nossas vidas um sentido supremo do querer muito e bem. Verbalizar, refletir, oferecer e vivenciar o amor, assim como o amar, gratifica-nos. Precisamos ter momento de reflexão, conosco mesmo, para nos autotransformar, pois esse comportamento fará bem a muitas pessoas que nos cercam, mas antes de qualquer coisa a nós mesmos. E como sentenciou o português Fernando Pessoa, “não conheço nenhuma outra razão para amar senão amar”.





Cecél Garcia - Santo André





Violência – 1

“Cemitério da Paulicéia tem sala com objetos ‘esquecidos’ por ladrões” (Setecidades, ontem). Paulicéia é um bairro falido, cercado por quatro favelas. É um assalto atrás do outro. Se não o pior, um dos piores bairros de São Bernardo. Um monte de casa geminada com frente de 5 metros, ruas estreitas, um monte de carro está estacionado empilhado um em cima do outro. Eu morei lá de 1969 a 1992... Era outro bairro, aquilo virou um inferno. Digo sempre que só voltaria a viver na Paulicéia se não tivesse jeito de viver em nenhum outro lugar. Seria um tormento, um castigo. Espero não passar por isso. Amém.

Roberto Rodrigues Junior - do Facebook





Violência – 2

‘Grande ABC tem o maior número de furtos e estupros em cinco anos’ (Setecidades, ontem). Mantenham as saidinhas temporária e menosprezo aos furtos na audiência de custódia. O que de mal pode acontecer...

Eduardo Carvalho P. Gomes - do Facebook





Greve

‘Servidor público de São Bernardo ameaça parar outra vez por salário’ (Política, ontem). Enrolou os servidores. Ganhou tempo e esfriou o movimento dos trabalhadores de São Bernardo, e manteve a proposta. Parar uma greve para negociar é erro grave. Patrão quando está aberto a negociação não pede para parar a greve para negociar, isso é para jogar os trabalhadores contra a população e vice-versa.





Carlos Umberto Vieira Vieira - São Bernardo

Geopolítica

Começaram a aparecer os efeitos econômicos das falas insanas do descondenado. A intenção de Kiev era investir US$ 50 bilhões para a construção de duas plantas para fabricação dos aviões Antonov no Brasil, que gerariam 10 mil empregos diretos e indiretos, mas foram suspensas em razão das afirmações irresponsáveis do presidente em relação ao conflito Rússia/Ucrânia. Essa irresponsabilidade já havia sido demonstrada quando, no passado, afirmou que iria acabar com o conflito milenar entre árabes e judeus em uma mesa de bar com meia dúzia de cervejas, consolidando-se agora com a pérola da semana, onde demonstra novamente todo seu desconhecimento histórico ao afirmar que Israel foi criado pela ONU (Organização das Nações Unidas), o que gerou protestos da Embaixada daquele país. Chegou a hora do basta! Basta de fanfarronices! Basta de criar discórdia internacional! Basta de envergonhar nosso povo! Lula, se lhe resta um pingo de dignidade, faça o que pede o Capitão Nascimento e peça para sair!





Vanderlei Retondo - Santo André

Cuca

‘Respeita as mina’ não é apenas um slogan, sr. Cuca. E, diretoria, respeite a história do Corinthians.





José Cardoso - São Caetano