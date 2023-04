A importância de planejar

Da Redação



28/04/2023



Como estará Santo André em 2053? Qual será o tamanho da população, por onde as pessoas estarão distribuídas geograficamente e quais as demandas sociais surgidas a partir desta nova realidade? Para buscar respostas efetivas, antecipando gargalos, e propor soluções para atendê-las, a administração Paulo Serra (PSDB) lançou no ano passado o projeto Santo André 500 Anos. Trata-se de um plano de longo prazo, inédito no Grande ABC, com o objetivo de planejar o futuro. Quinze audiências públicas foram realizadas em 2022 para colher sugestões da comunidade. Agora será a vez de submeter as ideias a especialistas de modo que sejam transformadas em projetos. Exequíveis, de preferência.

A Santo André do meio milênio – a cidade fundada pelo português João Ramalho completou 470 anos no dia 8 de abril – será organizada para atender aos desafios climáticos, ambientais e urbanos que ora se apresentam. O programa propõe planejamento estratégico alinhado ao Acordo de Paris, do qual o Brasil é signatário, e aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), definidos pela Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas). Além de contribuir para a preservação do planeta, a meta é fazer com que a cidade complete cinco séculos de vida sendo motivo de orgulho para cada andreense, com oportunidades, qualidade de vida e natureza protegida para todos.

Como acertadamente dizia o ativista Mahatma Gandhi, que liderou o movimento popular pela independência da Índia, retirando o país asiático do jugo britânico, o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Santo André, ao iniciar ontem a segunda fase do programa Santo André 500 Anos, demonstra estar antenada ao espírito do tempo. Os andreenses de daqui a três décadas, que vão se beneficiar diretamente de uma cidade mais bem preparada para enfrentar os desafios do momento, certamente agradecerão as decisões tomadas hoje. Todo gestor preocupado com o desenvolvimento de sua cidade e com o bem-estar de sua gente precisa planejar cada um de seus passos.