Extra, extra. Do nosso correspondente. São Bernardo é notícia. O que vem de lá da Vila...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/04/2023 | 07:45



Meticuloso, Raul Christol recortou as notícias publicadas em jornais como “A Gazeta”, arquivando-as num grande livro-caixa mantido pela família. Ele também escrevia para os semanários locais.

O livro com as suas notícias das décadas de 1920 e 1930 agora chega à Memória, graças aos pesquisadores Vicente e Elexina D’Angelo.

Um material que enriquece a Memória nossa de cada dia, identificado pelo logotipo elaborado pelo infografista Agostinho Fratini, da Editoria de Artes do Diário.

Naquele tempo, São Bernardo era chamado de Vila, a Villa de São Bernardo.

RAUL ROBERTO CHRISTOL

30-11-1898 – O nascimento no Rio de Janeiro.

Pais: March Christol (parisiense) e Ernestine de Macedo (catarinense)

5-3-1921 – O casamento em São Bernardo com Miranda Setti

Sogros – Italo Setti e Therezinha Colleoni

Filhos – Ebe Therezina Setti Christol e Homero Setti Christol

Nora – Lener Nonato Setti

Genro – José Marques

Netos – Márcio, Breno e Thaís (guardiã da memória familiar); Marilena, Maria Line e Manoel

1-2-1987 – A morte em São Paulo, aos 88 anos.

Pesquisa e fotos/reproduções: Vicente e Elexina D’Angelo

Crédito da arte – Agostinho Fratini

PAINEL. O selo, as notícias, a casa em que Raul Christol morou no Centro de São Bernardo: Rua Marechal Deodoro, esquina com a Rua Américo Brasiliense

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 30 de abril de 1993 – ano 34, edição 8374

MANCHETE – Governo abre processo contra 22 laboratórios. Medida foi determinada por aumentos abusivos nos preços dos remédios.

RIBEIRÃO PIRES – Aberta a 57ª Festa do Pilar, cuja primeira versão foi em 1º de maio de 1936.

EM 30 DE ABRIL DE...

1953 - Entregue à Assembleia Legislativa a representação pedindo a elevação de Ribeirão Pires à município, separando-se de Santo André.

