SANTO ANDRÉ. Um relógio de 70 anos. Em 1953, na Praça IV Centenário. Em 2023, na Vila Assunção.

De volta no tempo, vamos encontrar o chamado relógio japonês em dois momentos: sendo instalado e já enfeitando a Feira Industrial e Comercial de Santo André, na novíssima Praça Quarto Centenário.

O relógio, a estátua de João Ramalho e a própria praça foram inaugurados em 8 de abril de 1953, como já contou “Memória” em várias ocasiões.

Na virada de abril para maio de 1953, tudo era expectativa em Santo André, pois no dia 11 (de maio, 1953) seria aberta a grande feira do IV Centenário, com empresas de toda a região, ainda chamada ABC.

E lá estava o relógio, que depois seguiria por outros endereços, até chegar ao atual.

Crédito da foto 1 – Pesquisa: Claudia Ferreira

QUASE PRONTO. O relógio sendo instalado, numa foto de Octaviano Gaiarsa, que a Claudia descobriu no acervo do Museu Municipal, que leva o nome do Dr. Gaiarsa.

Crédito da foto 2 – Reprodução: André Henriques/Banco de Dados

PRONTINHO. O relógio-monumento emoldurando a entrada da Feira Industrial e Comercial de Santo André. Acervo: Clovis

Sidney Thon, que nos repassou a imagem numa célebre entrevista feita em seu apartamento

Crédito da foto 3 – Claudinei Plaza/Banco de Dados

HOJE. E aqui está o relógio-monumento, recuperado pela colônia japonesa por intermédio da Sociedade Cultural ABC Bunka Kyokai: fotografado em vários ângulos pelo Claudinei

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 29 de abril de 1993 – ano 34, edição 8373

MANCHETE – Supremo decide julgar Collor por corrupção.

CLUBES – Aramaçan reelege Álvaro Nosé presidente pela chapa “Tradição e Trabalho” (situação): 72 votos contra 54 de Antônio Alba, da chapa “Vida Aramaçan” (oposição).

FUTEBOL – Santo André só empata com a Catanduvense em casa: 1 a 1. No outro jogo que interessava ao Ramalhão, novo empate: Taquaritinga 2, Araçatuba 2. Já o São Caetano venceu o Botafogo no “Anacleto” por 2 a 1.

EM 29 DE ABRIL DE...

1953 – O Prêmio Internacional de Fita de Aventuras é concedido, em Cannes, à produção brasileira “O Cangaceiro”, de Lima Barreto, rodado na Vera Cruz, em São Bernardo.

O júri destaca, com menção especial, a música do filme, “Mulher Rendeira”, interpretada pela atriz Vanja Orico e acompanhada pelos Demônios da Garoa.

Prefeitura de São Bernardo aprova o loteamento Vila Rosa, então situado no bairro Piraporinha.

1958 - Fundada a Sociedade Amigos de Santa Terezinha, em São Bernardo.

HOJE

Dia Internacional da Dança

Dia da criação do Conselho Nacional do Petróleo, em 1938.

Dia da Criação da Associação Brasileira de História Oral (ABHO), em 1994.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Campos do Jordão. Elevado a município em 1934, quando se separa de São Bento do Sapucaí.

No total, aniversariam 94 municípios brasileiros em 29 de abril, 35 dos quais no Estado da Paraíba.

Santa Catarina de Siena

29 de abril

Diz a santa do dia: “É obrigação de todos edificar os demais com uma vida boa, santa e honesta”

Fonte: Folhinha do Sagrado Coração de Jesus

Ilustração: Canção Nova

