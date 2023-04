Catar é escolhido para sediar Copa do Mundo do Basquete e mira Olimpíada a longo prazo

28/04/2023 | 12:08



Cerca de quatro meses depois de sediar a Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2022, o Catar foi escolhido para receber a Copa do Mundo de Basquete Masculino de 2027. O anúncio foi feito pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), nesta sexta-feira, e dá mais repertório para a nação árabe realizar o seu objetivo de longo prazo de receber em seu território uma edição dos Jogos Olímpicos.

Segundo a Fiba, locais preexistentes serão utilizados para a realização das partidas do torneio de 32 seleções nacionais. A entidade também citou a rede de transporte público reformada para o Mundial de futebol como um dos motivos para escolher o país do Oriente Médio como sede. Durante as obras para receber a Copa de 2022, vencida pela Argentina, o governo catariano recebeu duras críticas por violações de direitos humanos contra trabalhadores imigrantes. A Fiba afirmou que não haverá necessidade de novas construções.

"A economia de tempo e custo por não construir novos locais será focada em entregar o legado social mais forte possível", disse a entidade, em comunicado. "Todos os locais a serem usados para o principal evento masculino da Fiba já estão construídos, enquanto as tecnologias verdes amplamente utilizadas ajudarão a entregar a Copa do Mundo de Basquete da Fiba 2027 como um evento neutro em carbono", completou.

O Catar é a terceira sede asiática seguida da Copa do Mundo do Basquete Masculino. Após a China receber o evento em 2019, a próxima edição, que será disputada entre setembro e agosto deste ano, com a participação do Brasil, terá Filipinas, Japão e Indonésia como anfitriões. Nesta sexta-feira, a Fiba também definiu que a Copa do Mundo de Basquete Feminino de 2026 será disputada em Berlim, na Alemanha.

SONHO OLÍMPICO

Sediar a Copa do Mundo do Basquete é mais um passo do Catar rumo ao objetivo do governo de trazer uma Olimpíada ao país, que será o anfitrião dos Jogos Asiáticos de 2030, também se aproveitando da estrutura do Mundial de futebol. A próxima candidatura será para a edição de 2036, pois já foi definido que os Jogos de 2028 serão em Los Angeles, nos Estados Unidos, e os de 2032 em Brisbane, na Austrália.

A capital catariana Doha chegou a preparar uma campanha para receber a Olimpíada de 2032, mas Brisbane foi escolhido por recomendação do Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI). Após os Jogos do Rio de Janeiro-2016 e Tóquio, disputados em 2021, tornarem-se alvo de investigação por acusações de compra de votos, o COI adotou um sistema mais cauteloso para evitar campanhas públicas caras e contestação de votos por múltiplos candidatos.

Antes, Doha já havia tentado entrar nas disputas para sediar os Jogos de 2016 e 2020, mas o COI barrou a candidatura. A principal barreira é o clima do Catar no período em que a Olimpíada costuma ser disputada, entre julho e agosto. Nessa época, o país chega a registrar 40 graus Celsius.