Flavia Pavanelli mostra lente dental caindo, deixando espaço vazio no sorriso

28/04/2023 | 12:10



O que rolou? Flávia Pavanelli divertiu os seguidores ao mostrar um vídeo em que a lente de um de seus dentes cai e ela aparece banguela enquanto segura a peça. A famosa compartilhou um divertido registro no Instagram em que aparece no carro e começa dizendo:

- Eu sei que vocês esperam muita coisa de mim, mas por essa vocês não esperavam.

Em seguida, a lente dental cai e Flavia dá risada com a janelinha na boca. As pessoas que estavam com ela no carro também não aguentaram e caíram na gargalhada.

Pavanelli ainda usou os Stories do Instagram para contar que arrumou o dente e já estava com o sorriso novinho em folha:

Sorriso completo. Só não consigo mostrar porque estou anestesiada. Só algumas observações que acho válidas deixar aqui: Não é comum isso acontecer, tá? Eu tenho um bruxismo absurdo e não estava usando placa (erro meu). Muito provavelmente a causa da faceta cair veio desse meu problema em específico. Para vocês terem ideia, eu tenho minha lentes há quase nove anos e nunca tive problemas co nada! Hoje em dia o desgaste do dente é praticamente superficial somente para as lâminas serem encaixadas. Esse não é meu caso por um motivo individual.