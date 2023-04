Paolla Oliveira aproveita dia ensolarado nos parques da Disney ao lado de Diogo Nogueira

28/04/2023 | 12:11



O aniversário de Diogo Nogueira foi na última quarta-feira, dia 26, e ele comemorou com uma festinha, bolo e muito doce durante uma viagem por Orlando, nos Estados Unidos ao lado de familiares e da namorada, Paolla Oliveira.

Segundo informações do Extra, os convidados da festa puxaram o coro do Parabéns Para Você e já na sequência engataram um Com quem será que, é claro, foi com Paolla, né? E a reação da atriz foi a mais fofa possível, muito apaixonada, ela deu um beijo no amado.

E é claro que não dá para viajar para Orlando e deixar de fazer aquela visitinha aos parques de diversão da Disney, né? E foi exatamente isso que o casal e familiares decidiram fazer.

Nas redes sociais, a atriz abriu o álbum de fotos do passeio e brincou na legenda:

Dia de ser criança no Disney?s Hollywood Studios!

Nas fotos, Paolla aparece usando um boné branco com desenhos do Mickey Mouse e, na sequência, ao lado de Diogo usando uma orelhinha da Minnie Mouse.