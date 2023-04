Que situação! Cara de Sapato deixa escapar áudio de Aline Wirley reclamando de encontro com Fred Nicácio e Domitila Barros

28/04/2023 | 12:10



Que situação! Cara de Sapato viralizou nas redes sociais após deixar escapar um áudio de Aline Wirley durante um encontro que aconteceu entre os brothers do quarto deserto, que aconteceu na última quinta-feira, dia 27.

Enquanto gravava um vídeo com Amanda Meirelles, o lutador não se ligou ao desabafo da vice-campeã com o colega Fred Bruno. No exato momento da gravação, Aline reclamava do encontro com Fred Nicácio e Domitila Barros.

- Aí encontrei Fred Nicácio. Colocaram eu, Fred e a Domitila para fazer uma entrevista, aí eu falei: p* que par*u, mano. O quê que é isso?, falava ela.

E não parou por aí, já que Fred também fez um comentário, mas sobre Larissa, sua affair:

- Colocaram a Lari com o Cowboy e a Key?

Eita! Após a repercussão do assunto os stories foram apagados pelo lutador.