Processo seletivo da Faculdade Engenheiro Salvador Arena. Ensino superior que transforma vidas há 20 anos

30/04/2023



A Faculdade Engenheiro Salvador Arena já preparou, ao longo dos últimos 20 anos, mais de 3 mil profissionais para o mercado de trabalho de forma totalmente gratuita, transformando vidas por meio de uma educação cidadã e de qualidade. Agora, a instituição anuncia a abertura das inscrições para seu vestibular do segundo semestre, que oferece 160 novas vagas para os cursos de Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação. Os cursos são 100% gratuitos, sem taxas ou anuidades e as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de maio de 2023, diretamente no site na Vunesp.

Recredenciada com o conceito 5, nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC), a Faculdade é mantida pela Fundação Salvador Arena e tem como premissa contribuir para a transformação social por meio da educação. Para tanto, além de oferecer uma matriz curricular totalmente atualizada, com foco em inovação, tecnologias inovadoras e nas principais tendências mundiais, a instituição mantém uma equipe dedicada para atuar de forma sistemática na inserção e recolocação dos alunos no mercado de trabalho, com um calendário anual que inclui oficinas, mutirões, pesquisa de vagas disponíveis, trilha de carreiras, acompanhamento efetivo de estágios e ações de incentivo ao empreendedorismo.

É com este objetivo que o Núcleo de Apoio à Carreiras (NAC) atua, por meio de uma agenda própria com as principais empresas nacionais e multinacionais, de modo a obter os principais insights do mercado e atualizar a formação universitária em tempo real. Os resultados são extremamente positivos. Estando os alunos, em sua maioria, alocados em vagas de estágio ou efetivas. E, segundo a pesquisa mais recente feita pelo Núcleo, entre os ex-alunos respondentes, 92% estão inseridos no mercado de trabalho, sendo que a maioria atuando na área em que se formaram.

“O trabalho feito pela Faculdade impacta de forma importante no futuro dos alunos e da sociedade. Nosso compromisso é ainda maior, porque temos ciência do impacto não só nas famílias, mas também, de toda a comunidade que envolve o nosso aluno”, revela Luciana Guimarães Borges, diretora Acadêmica da Faculdade.

É o caso de Gleice de Alencar Maia, 26 anos, ex-aluna do curso de Administração da Faculdade e profissional do setor de Compras da Termomecanica – empresa líder nacional na transformação de cobre e suas ligas. Segundo ela, o curso superior na Faculdade Engenheiro Salvador Arena foi muito mais do que a obtenção de um diploma, foi uma mudança de vida. “Quando me inscrevi para o vestibular, minha mãe trabalhava como auxiliar de cozinha e meu pai, como gari. Ninguém da minha família possuía uma graduação. Eu fui a primeira a cursar uma faculdade e isso abriu muitas portas para mim e para os que vieram depois de mim. Minha irmã está terminando a faculdade e meu cunhado iniciou uma graduação. Meus pais e todas as pessoas à minha volta começaram a ter uma outra visão sobre a importância do estudo. A gente acaba virando um exemplo. Hoje enxergo que, talvez, isso não teria sido possível se eu não tivesse ingressado nessa instituição, nem aproveitado ao máximo cada minuto da oportunidade que recebi”, reflete.

Excelência na formação gera resultados

Além das disciplinas estabelecidas nas matrizes curriculares dos cursos, a Faculdade oferece disciplinas eletivas online em diferentes áreas, com temáticas diversas e abrangentes, que proporcionam uma formação complementar já na graduação e facilitam a escolha das trilhas de atuação nas diversas áreas que a graduação permite atuar. Os projetos de extensão universitária permitem a utilização dos conhecimentos obtidos em sala de aula em atividades práticas, em prol da comunidade, dando ao estudante uma vivência plena daquilo que será a sua rotina por um bom tempo. Além disso, a instituição promove e incentiva projetos de iniciação científica, cursos de extensão, eventos tecnológicos, cursos de férias, atividades culturais, dentre outras ações e disponibiliza aos alunos acesso a laboratórios, com plantas industriais, que permitem a aplicação prática de todo o conteúdo.



"As competências que buscamos desenvolver estão atreladas à formação técnica, humanística e cidadã, por meio de projetos de extensão focados na comunidade. Tudo isso sem perder o olhar para o empreendedorismo e a inovação, para que nossos egressos tenham sempre muitas e importantes possibilidades”, finaliza a diretora.

A educação e a inovação também estão intrinsecamente ligadas aos valores institucionais, que foram refletidas nos cursos de pós-graduação lato sensu em Gestão Educacional e Gestão de Projetos em Inovação e Sustentabilidade. Com duração de 18 meses, as formações têm foco na qualificação de profissionais interessados em administração e planejamento educacional e no desenvolvimento de soluções e projetos inovadores nas organizações, promovendo o crescimento em todas as suas dimensões, sendo elas econômica, ambiental, social, tecnológica e cultural, tornando as organizações mais competitivas.



Os cursos de graduação oferecidos pela Faculdade são presenciais e gratuitos, e os cursos de pós-graduação são trabalhados de forma híbrida e também totalmente gratuitos. Metade das vagas é destinada a estudantes cujas famílias possuem renda per capita mensal até 1,5 salário-mínimo. As demais vagas são oferecidas para o público geral, independente da faixa de renda familiar. Os processos seletivos da graduação ocorrem duas vezes ao ano e da pós-graduação, anualmente. Para mais informações: www.faculdadesalvadorarena.org.br.

SERVIÇO:

Vestibular da Faculdade Engenheiro Salvador Arena

Cursos de Graduação – Bacharelado em Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia da Computação e Engenharia de Controle e Automação

Inscrições: até 5 de maio de 2023, diretamente no site da Vunesp

Taxa de inscrição Vunesp: R$ 40,00

Vestibular: 4 de junho de 2023, das 14h às 18h30

Divulgação do resultado: 28 de junho de 2023, a partir das 10h

Edital e mais informações: http://faculdadesalvadorarena.org.br/vestibular/