Obituário - 1° de maio de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/05/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Angelina Simoneti Marchez, 100. Natural de Campinas (SP). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Mendonça Bernardo, 100. Natural de Pindorama (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João de Souza, 87. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alberto Luiz de Godoy, 86. Natural de Socorro (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ana Regina de Oliveira, 81. Natural de Itatiba (SP). Residia no Centro de Santo André. Pensionista. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Nelson Vidoto, 80. Natural de Óleo (SP). Residia na Vila Lúcia, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Milton Minoru Kagohana, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

André Luiz Conceição de Albuquerque, 25. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Pintor. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Raimunda Maria de Souza, 87. Natural de Lavras da Mangabeira (PE). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Lourival Simon, 82. Natural de Sertanópolis (PR). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Marieta Batista dos Santos, 82. Natural de Carira (SE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Eunice Cavalcanti, 81. Natural de São Sebastião do Umbuzeiro (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Virgília Soares de Oliveira, 78. Natural de Caratinga (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Aparício de Souza Filho, 77. Natural de Sorocaba (SP). Residia no Jardim Santa Cruz, no Sacomã, em São Paulo, Capital. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero Nonato da Silva, 76. Natural de Correntes (PE). Residia no Parque Boa Esperança, em São Paulo, Capital. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Edson José Bernardes, 64. Natural de Caratinga (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Paulo Afonso de Paula, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Fábio de Lima Silva, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Estagiário de T. I. Dia 25, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Norma de Vita Pioto, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 25. Cemitério das Lágrimas.

José Vieira Neto, 84. Natural de Conselheiro Pena (MG). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jandira Barbosa, 79. Natural de Piraju (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jorge Aprígio de Lima, 62. Natural de Anadia (AL). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Serralheiro. Dia 25, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Mario Alexandre de Souza, 98. Natural de Caraúbas (RN). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosália Oliveira Simões de Oliveira, 78. Natural de Conceição do Coité (BA). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Luiz Gonzaga Neto, 60. Natural de Nanuque (MG). Residia no Jardim Santa Rita. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Alberto Rodolfo, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila das Paineiras. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Mario Silvio Filho, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 25, em São Bernardo. Vale da Paz.

Fabiana de Oliveira dos Santos, 40. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Kaique Silva Diniz, cinco anos. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Márcia Cristina Zancaneli, 64. Natural de Juiz de Fora (MG). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.