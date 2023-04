Obituário - 29 de abril de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/04/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Dina Tondi Ortman Ferreira, 91. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Carmosina Paes de Macedo, 82. Natural de Campo Alegre de Lourdes (BA). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Luís Abreu do Nascimento, 70. Natural de Francinópolis (PI). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juvenal Ferreira da Costa, 70. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Eurico Nunes dos Santos, 61. Natural de Irecê (BA). Residia no Jardim Irapuã, em Taboão da Serra (SP). Assessoria política, Dia 23, em Santo André. Cemitério de Taboão da Serra.

Antônio Valentino Soares Irmão, 56. Natural de Novo Oriente (CE). Residia no bairro Lajeado, em São Paulo, Capital. Vigilante. Dia 23, em Santo André. Colina dos Ipês, em Suzano (SP).

Susana Borges Simões, 52. Natural de Osasco (SP). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maurício José Amaro Blanco, 51. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Propagandista. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Paula Yuri Maeda de Oliveira, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Empresária. Dia 23, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

SÃO BERNARDO

Isabel Mieza Horta, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23. Memorial Phoenix.

Apparecido Feliciano, 90. Natural de Piratiniga (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Sebastiana Rocha Francisco, 87. Natural de Leopoldina (MG). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

João Antônio da Silva, 83. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Jardim da Colina.

José Correia da Silva, 82. Natural de Quintana (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

José Paulo de Freitas, 77. Natural de Lamim (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Memorial Phoenix.

Eliete Eliane Helvany, 70. Natural de Buri (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Elizabeth do Carmo Ferreira, 68. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Juvenal Dias da Silva, 56. Natural de Açucena (MG). Residia na Vila Soares, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Antônio Cristóvão da Rocha Lima, 54. Natural do Monsenhor Gil (PI). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Leandro Pereira da Cruz, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Cisper, em São Paulo, Capital. Dia 23. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Ângelo Zanchetta, 90. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 23. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Carlos Alberto do Nascimento, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sérgio Ricardo Felício, 45. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Helena Fernandes, 90. Natural de Suzano (SP). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Auxiliadora Gomes Ferraz, 87. Natural de Cachoeira Paulista (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

João Gomes Filho, 78. Natural de Anadia AL). Residia na Vila Prel, em Capão Redondo, Capital. Dia 23, em Diadema. Parque das Garças, em Santana do Parnaíba (SP).

José Aparecido Fabocci, 73. Natural de Amparo (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Efigênia Pedro da Silva, 58. Natural de Barra Longa (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Marcílio Aparecido Chagas, 77. Natural de Lindóia (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria Pereira de Assis, 74. Natural de Poções (BA). Residia na Vila Magini, em Mauá. Pensionista. Dia 23, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Casemiro Leite da Silva, 87. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Irene Aparecida Godoy, 63. Natural de Ibaiti (PR). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério São Sebastião.