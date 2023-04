Santo André firma parceria com Estado e inicia Atividade Delegada

Thainá Lana

do Diário do Grande ABC



28/04/2023 | 10:23



A Prefeitura de Santo André, em parceria com a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado), firmou nesta quinta-feira (27), convênio para início da Atividade Delegada no município, iniciativa que busca intensificar e reforçar o patrulhamento.

O incremento do efetivo nas ruas será de 20% a 30% de policiais militares, que receberão horas extras pagas pelo município. O investimento da cidade será de R$ 5 milhões ao ano, sendo que metade do valor será destinada aos profissionais da Polícia Militar, e a outra parte será repassada aos Guardas Civis Municipais que já atuam nesta modalidade em Santo André– a vigência do contrato é de 5 anos após a assinatura.

A estimativa é que o efetivo na cidade aumente em até 30%, sendo 32 vagas diárias destinadas para policiais militares. Com o programa, os policiais poderão atuar em seus dias de folga, fiscalizando os estabelecimentos, o comércio ambulante e a emissão de sons e ruídos excessivos. O valor por dia pago pela prefeitura será de 1,5 Ufesp (R$51,39) para oficiais e 1,3 Ufesp (R$44,53) para praças.

O contrato foi assinado na parte da minha desta quinta pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) e pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, na sede da SSP, localizada na região central da Capital. O vice-prefeito do município, Luiz Zacarias (PL) e o secretário municipal de Segurança, Edson Lima.

Na ocasião, o secretário estadual destacou a iniciativa por parte de Santo André para aumentar a segurança no município. “Para nós é motivo de grande satisfação, primeiro receber o prefeito, segundo fortalecer ainda mais esse laço de segurança pública. Em Santo André, entregaremos ações com muito mais qualidade, protegendo a população. Nossa intenção é realizar uma real integração com os municípios”, ressalta Derrite.

“Temos um trabalho intenso e desafiador na questão da segurança e para isso vamos aumentar o efetivo de policiais nas ruas. Esta é, inclusive, uma celebração de convênio muito esperada na cidade, pois temos uma estrutura de Consegs (Conselhos de Segurança) e seus membros muito atuantes demandavam muito essa ampliação do efetivo. A partir de agora teremos mais PMs na cidade", destacou o prefeito Paulo Serra.

Além disso, em até 30 dias, Santo André deverá entregar ao Governo do Estado um estudo para viabilizar um batalhão de cavalaria – policiamento montado – no município andreense, em espaço próprio da Prefeitura.

"A cavalaria da PM é um braço importante da corporação. Em Santo André temos áreas disponíveis e podemos fornecer as condições visando a instalação de um novo batalhão na nossa cidade. Com isso teremos um efetivo ainda maior de policiais nas ruas e certamente a constante redução nos índices criminais", finalizou o gestor.