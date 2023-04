Nos EUA, índice de custo de emprego sobe 1,2% no 1º tri de 2023 ante 4º tri de 2022

28/04/2023 | 10:21



O índice de custo do emprego nos Estados Unidos registrou crescimento de 1,2% no primeiro trimestre deste ano na comparação com o quarto trimestre de 2022, após ajustes sazonais, informou nesta sexta-feira, 28, o Departamento do Trabalho. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam crescimento menor, de 1,0%.

Na comparação anual, a alta foi de 4,8% nos primeiros três meses do ano atual.