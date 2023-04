Taxas de juros sobem após IBC-Br forte, mas perdem fôlego com dólar após dados dos EUA

28/04/2023 | 10:11



Os juros futuros sobem na manhã desta sexta-feira, 28, após o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) ter mostrado em fevereiro avanço de 3,32%, na série livre de efeitos sazonais, bem acima do teto das estimativas do mercado financeiro coletadas pelo Projeções Broadcast (de 2,00%). Mas o movimento perdeu força junto com a moeda norte-americana, depois que os gastos com consumo, nos Estados Unidos, ficaram estáveis em março ante fevereiro, como previsto.

Já a renda pessoal nos EUA subiu 0,3% em março ante fevereiro, superando a expectativa de analistas de alta de 0,2%. Os juros dos Treasuries renovaram mínimas pouco antes do fechamento deste texto.

Às 9h46, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 subia a 13,25%, de 13,22%, e o para janeiro de 2025 ia para 11,96%, de 11,89% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 subia a 11,76%, de 11,66%, e o para janeiro de 2029 avançava para 12,08%, de 12,00% ontem no ajuste.