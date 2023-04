Emagrecimento e saúde de Khloé Kardashian preocupa irmãs da socialite

28/04/2023 | 10:10



A saúde de Khloé Kardashian será tema de um dos episódios do reality da família. Em mais um trailer de The Kardashians, é possível ver o clã preocupado com o emagrecimento extremo da empresária e os momentos de tensão após a descoberta de seu câncer de pele.

Em 2022, Khloé precisou passar por um procedimento cirúrgico no rosto para a retirada de um melanoma, um tipo de câncer de pele.

- Ela não dorme, ela perdeu muito peso, diz Kendall Jenner no clipe.

Segundo informações do jornal Daily Mail, a perda de peso extrema da socialite chegou a fazer com que os fãs suspeitassem que ela poderia estar fazendo uso de remédios para emagrecer. Informação negada por ela.

Nas imagens, também é possível ver como o rosto de Khloé ficou após a retirada do melanoma.