Bruna Marquezine ostenta mais de um milhão de reais em joias durante evento

28/04/2023 | 10:10



Ela é internacional! Bruna Marquezine está conquistando os corações com a sua personagem no filme Blue Beetle produzido pela DC Comics e está se tornando, cada vez mais, nome confirmado na lista de convidados de elite para eventos super chiques. Dessa vez, a atriz foi prestigiar a inauguração de uma nova loja Landmark da Tiffany & Co em Nova York, nos Estados Unidos.

Para o evento, Marquezine usou um vestido preto sem alças e com um tule na saia. O modelito foi criado no ano de 1983 e é da grife Yves Saint Laurent. A atriz fez questão de mostrar, através dos Stories, que ostentou toda sua beleza com uma maquiagem leve e o cabelo preso em um coque com bastante gel.

O look eleito por Bruna, à primeira vista, parece se tratar de um pretinho básico, né? Mas o maior foco ficou nas joias usadas pela artista. Todas, é claro, assinadas pela Tiffany & Co foram milimetricamente escolhidas para trazer pontos de luz aos locais escolhidos do corpo de Marquezine. Os brincos, por exemplo, são feitos de ouro amarelo com diamantes e são vendidos pelo valor de 327 mil reais. Já as duas pulseiras, também de ouro com diamantes, valem 204 mil reais e 219 mil reais cada. Outra pulseira articulada feita em ouro branco foi avaliada no preço de 40 mil e 250 reais. O colar, que trouxe um ar de elegância ao modelito, é feito em ouro amarelo e vale 414 mil reais. Por fim, mas não menos importante, os dois anéis usados por ela foram feitos em ouro branco e rosa e carregam cinco fileiras de diamantes cravejados, cada peça custa cerca de 54 mil reais. Uau! A soma de todos os acessórios dá um valor aproximado de um milhão e 300 mil reais.