Selerges é reeleito no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

28/04/2023



O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, foi reeleito com 97.87% dos votos válidos dos sócios para presidir a entidade sindical no triênio 2023-2026 junto a chapa para o conselho da executiva da direção e o conselho fiscal. A posse será no dia 23 de julho.

A apuração foi realizada na sede da entidade, em São Bernardo, na manhã de ontem. Os trabalhadores votaram nos dias 25 e 26 abril em 87 urnas distribuídas nas empresas, sede e regionais do sindicato. A autoridade apuradora convidada pela comissão eleitoral, Juvandia Moreira, vice-presidenta da CUT (Central Única dos Trabalhadores) Nacional, declarou a chapa eleita.

O presidente releito agradeceu os votos dos metalúrgicos e falou sobre a proximidade do sindicato com sua base. “O sentimento agora é de muito orgulho e responsabilidade de fazer parte dessa categoria e representa-la. Mas também de que não estou sozinho nessa missão. O sindicato é gigante por essa categoria que o engrandece. Nossa base é guerreira e não foge da luta”, afirmou.

“Não sou eu o eleito, mas sim um projeto que é construído a muitas mãos que estarão juntas. Agradeço a todos os companheiros e companheiras que acreditam na retomada, lema da nossa campanha. O número de votos é fruto de um trabalho que a direção tem feito de estar diariamente próxima da base. A eleição só reafirma esse trabalho”, prosseguiu.

O primeiro turno foi realizado nos dias 14 e 15 de março com a eleição de 161 representantes para os comitês sindicais de empresa e para o comitê sindical dos aposentados.

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC representa cerca de 70 mil trabalhadores nas empresas das cidades de São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.