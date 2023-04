Em sessão agitada, Verstappen lidera único treino livre do GP do Azerbaijão de F-1

28/04/2023 | 09:35



O GP do Azerbaijão de Fórmula 1 começou agitado nesta sexta-feira. O único treino livre de todo o fim de semana na cidade de Baku contou com interrupções que abreviaram a sessão em 13 minutos. Mesmo com menos tempo para os pilotos na pista, o holandês Max Verstappen mostrou força e foi o mais rápido antes do treino classificatório para a corrida sprint, um dos momentos mais aguardados do fim de semana.

O piloto da Red Bull marcou o tempo de 1min42s315, com ligeira vantagem para o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, com 1min42s352. O mexicano Sergio Pérez, também da Red Bull, anotou a terceira melhor marca da sessão, com 1min42s454. Os carros da Mercedes ficaram fora do Top 10.

A sessão foi tumultuada devido a duas intercorrências na pista, quase ao mesmo tempo. Primeiro, o francês Pierre Gasly precisou parar na área de escape porque sua Alpine começou a pegar fogo. O piloto escapou ileso. A equipe alegou problemas hidráulicos. Cautelosa, a Alpine decidiu manter o francês Esteban Ocon nos boxes na retomada do treino.

Em outro trecho do circuito de rua de Baku, o dinamarquês Kevin Magnussen acertou o muro e precisou parar sua Haas quase na pista. Os dois incidentes exigiram a bandeira vermelha, que interrompeu o treino e acabou abreviando a sessão de 60 para 47 minutos de pista liberada.

Os pilotos da Mercedes também enfrentaram problemas. Tanto Lewis Hamilton quanto George Russell reclamaram de um mesmo problemas nos freios, que estariam "longos". Assim, os britânicos tinham dificuldade para segurar o carro nas curvas. Mesmo assim, cada piloto conseguiu completar ao menos 20 voltas no traçado.

Outros incidentes, de menor consequência para o treino geral, foram protagonizados por Leclerc, pelo espanhol Fernando Alonso e pelo japonês Yuki Tsunoda.

NOVO FORMATO

Primeiro GP da temporada com a famosa corrida sprint, prova mais curta a ser disputada no sábado, o Azerbaijão terá uma novidade, a ser replicada nas demais cinto etapas que contará com a sprint, incluindo o Brasil, em novembro. Trata-se da desvinculação entre a corrida sprint e o grid da prova de domingo.

A partir de agora, a sprint não definirá mais as posições de largada da corrida principal. Será apenas uma prova paralela, mais curta, com distribuição menor de pontos aos pilotos que terminaram entre o primeiro e o oitavo lugar. Na prática, os pilotos terão mais liberdade para arriscar na sprint, o que nem sempre acontecia nas outras temporadas, porque a prova mais curta funcionava como treino classificatório. Assim, os atletas eram mais cautelosos por temer perder uma boa posição na largada de domingo.

Neste novo formato, os GPs com corrida sprint vão contar agora com apenas um treino livre, justamente o primeiro do fim de semana. O segundo vai dar lugar ao treino classificatório para a corrida de domingo, nesta sexta, às 10 horas, pelo horário de Brasília.

No sábado, às 5h30, os pilotos disputam o treino classificatório para a própria corrida sprint, agendada para as 10h30 do mesmo dia. No domingo, a grande prova do fim de semana está marcada para as 8h.

Confira os resultados da primeira sessão do GP do Azerbaijão:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min42s315

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min42s352

3º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min42s454

4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min42s899

5º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min43s125

6º - Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min43s414

7º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min43s455

8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min43s560

9º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min43s628

10º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min43s748

11º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min43s798

12º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min43s980

13º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min44s010

14º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min44s137

15º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min44s323

16º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min44s900

17º - George Russell (ING/Mercedes), 1min45s082

18º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min45s955

19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min46s321

20º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min47s498