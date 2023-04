Santo André realiza tour especial pelo Bruno Daniel

Da redação



28/04/2023 | 09:26



O Estádio Bruno José Daniel, um dos símbolos mais conhecidos de Santo André, será palco de um tour especial neste sábado (29). Das 8h às 16h, munícipes que se inscreverem poderão visitar e conhecer mais sobre a praça esportiva que é a casa do Esporte Clube Santo André. A equipe, em parceria com a Secretaria de Esporte, preparou atrações para o evento chamado de “Brunão da Gente”, que recebe cada grupo por uma hora.

A ação possibilitará aos participantes um tour pela casa do Ramalhão, desde a cabine de imprensa, tribuna, banco de reservas, até os vestiários, e uma sala de troféus preparada exclusivamente para este dia, finalizando em uma loja de acessórios e camisas do clube. Além disso, o campo receberá jogos de futebol amistosos para que os participantes experimentem a sensação de jogar no gramado sintético do estádio andreense, tal como a equipe principal do município.

As inscrições para o tour estão abertas até esta sexta-feira (28), através do link encr.pw/brunaodagente. Para os jogos, as inscrições já foram encerradas.