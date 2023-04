Ana Carolina Serra é eleita presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos

Da Redação



28/04/2023 | 09:04



A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) foi eleita, na manhã de ontem, presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Assembleia Legislativa de São Paulo, para o primeiro biênio da 20ª Legislatura. A indicação da deputada foi aprovada por todos os demais integrantes do colegiado. O cargo de vice-presidente será ocupado pelo deputado estadual Mário Maurici (PT). Da região, a comissão também contará com a presença de Luiz Fernando Teixeira (PT), que tem base eleitoral em São Bernardo.

“Diante do quadro repleto de desafios para a nova gestão que se inicia, a prioridade desta comissão deve ser a de contribuir com o governo do Estado e com os municípios para que, de forma conjunta, construam ações coordenadas e planejadas de políticas públicas que visem o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, sempre em busca da melhoria da qualidade de vida da população”, disse Ana Carolina.

A deputada enfatizou a importância de políticas públicas que atendam, de forma adequada, à população que vive nas regiões metropolitanas, observando-se as peculiaridades locais e regionais.

“O Estado de São Paulo possui diversas regiões metropolitanas, que são áreas urbanas que englobam municípios próximos e interligados, formando uma conurbação, e que em inúmeras localidades sequer é possível distinguir o término de uma cidade e o início da outra. Além da concentração populacional, as atividades econômicas, como comércio, serviços e indústrias, e os serviços públicos, como saúde, educação, segurança e mobilidade urbana, também ultrapassam os limites municipais. Assim, a função da Região Metropolitana é promover a integração e o desenvolvimento socioeconômico e social dos municípios que a integram, além de pensar e programar políticas públicas que atendam, de forma adequada, a população que vive nessas regiões, observando-se as peculiaridades locais e regionais”, pontuou Ana Carolina Serra.

A deputada destacou ainda os principais desafios a serem enfrentados pela comissão récem-formada.

“Sabemos que as regiões metropolitanas do Estado enfrentam diversos problemas relacionados ao crescimento urbano acelerado e sem qualquer planejamento, entre os quais se destacam: trânsito intenso e congestionamentos; deficiência na oferta de serviços públicos, tais como saúde, educação e saneamento básico; desigualdades socioeconômicas, com áreas de exclusão social e moradias precárias; altos índices de violência; poluição atmosférica e sonora, além de problemas ambientais, como enchentes e deslizamentos de terra; dificuldade de mobilidade urbana, como falta de integração entre os diferentes modais de transporte e a falta de investimento em transporte público de qualidade; e altos custos de vida, ampliam a desigualdade social e aumentando o número de pessoas e famílias socialmente vulneráveis. Melhorar os serviços e diminuir as desigualdades são os nossos principais desafios”, completou a parlamentar.