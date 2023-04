Por R$ 2.300, Razer apresenta o Razer BlackShark V2 Pro 2023

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



28/04/2023 | 08:55



A Razer apresenta a versão 2023 do seu mais popular headset voltado para o uso nos eSports. Com um inédito microfone Razer HyperClear Super Wideband, além de perfis FPS integrados, bateria com duração de até 70 horas, padrões de carregamento Tipo C, conectividade Bluetooth e mais, o Razer BlackShark V2 Pro 2023 se destaca ainda pelo desenvolvimento em conjunto com alguns jogadores de esportes eletrônicos, como Hakis (Alliance), Shotzzy (OpTic Gaming), Dexter (MOUZ), Refsgaard (Ninjas in Pyjamas) e Stax (DRX). O modelo chega às prateleiras em julho de 2023 com preço sugerido de R$ 2.299,90.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Microfone Razer HyperClear Super Wideband

A equipe de engenharia da Razer adicionou o microfone HyperClear Super Wideband para alta definição e qualidade de voz de nível profissional. Superando as expectativas de desempenho dos produtos sem fio, o acessório removível captura uma quantidade impressionante de detalhes nas vozes dos jogadores por meio de uma faixa de frequência de som mais ampla. Como resultado, todas as conversas com colegas de equipe são ainda mais claras, ricas e naturais.

Perfis de áudio FPS afinados por profissionais

O Razer BlackShark V2 Pro 2023 oferece aos jogadores a chance de experimentarem um som como os profissionais, com perfis de áudio FPS que fornecem o máximo de informações para maior vantagem competitiva durante as partidas. São múltiplos perfis disponíveis por meio do Razer Synapse. E os usuários podem salvá-los diretamente no headset, sem a necessidade de uso de softwares adicionais.

70 horas de bateria com carregamento Tipo C

Com mais do que o triplo da duração da bateria da versão anterior, o Razer BlackShark V2 Pro 2023 fornece até 70 horas de autonomia de gameplay. Além disso, com apenas 15 minutos de carga por meio de uma conexão Tipo C, os usuários podem ter seis horas de bateria.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

Estrutura aprimorada

A nova versão do headset segue oferecendo conchas auriculares com isolamento de ruídos e preenchimento com espuma viscoelástica que se adapta às orelhas dos usuários. Dessa forma, o Razer BlackShark V2 Pro é ideal para jogadores que buscam foco ininterrupto durante longas horas de uso. O design fechado das conchas cria a vedação ideal para eliminar as distrações, enquanto seu tecido respirável garante conforto necessário para competir.

Já a firmeza de sua estrutura foi refinada na nova versão. Agora a alça de aço e os controles deslizantes estão ainda mais reforçados, proporcionando aos jogadores ainda mais durabilidade.

Outros recursos

O Razer BlackShark V2 Pro conta com drivers TriForce Titanium de 50 mm projetados de forma exclusiva, semelhantes a outros headsets emblemáticos da Razer. Combinando diafragmas revestidos de titânio com os perfis de áudio ajustáveis dos jogadores de eSports, os usuários podem desfrutar de um som mais claro e detalhado.

O novo headset também é equipado com a tecnologia Razer HyperSpeed Wireless, uma conexão sem fio de 2.4 GHz, que promete jogo competitivo de alto desempenho e baixa latência com som perfeitamente sincronizado. Ainda vem com um cabo extensor USB para maior comodidade e estabilidade wireless reforçada. Com a adição do recurso Bluetooth e de um controle SmartSwitch da Razer diretamente no dispositivo, os jogadores podem alternar facilmente entre uma conexão de 2.4 GHz ou Bluetooth com mínima interrupção.