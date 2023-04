Projeto Santo André 500 Anos ganha apoio da sociedade civil

Artur Rodrigues

O projeto Santo André 500 Anos agora conta com o apoio e envolvimento da sociedade civil. Em evento realizado na noite de ontem no Cine Theatro Carlos Gomes, no Centro, representantes dos setores empresariais, tecnológicos e sociais se reuniram com o prefeito Paulo Serra (PSDB) e integrantes de seu secretariado para discutir os próximos passos do projeto.

“É um projeto pioneiro no município e no Grande ABC. Estamos no mês do aniversário de Santo André e o melhor presente para a cidade é falar do futuro. Quando começamos a gestão, lá em 2017, encontramos uma cidade abandonada, endividada, médicos com salários atrasados e muitos outros problemas. Hoje, a nossa realidade é completamente diferente e esse projeto é uma forma de estender esse crescimento que temos proporcionado ao município pelos próximos 30 anos”, declarou o prefeito.

Visando 2053, iniciativa da Prefeitura estabelece metas, diretrizes e ações estratégicas para construir uma cidade “mais digna, próspera e humana” às próximas gerações. Uma das maneiras de elaborar esses objetivos, segundo o secretário de Planejamento Estratégico de Santo André, Acácio Miranda, é criar um canal de diálogo com a sociedade civil e seus representantes.

“O processo de escutar é o primeiro estágio para a elaboração desses projetos. Vamos ouvir a população para saber quais são as principais demandas. Precisamos também estar em contato com os setores industriais, comerciais, sociais, ambientais, enfim, todos que possam colaborar para que tenhamos no futuro uma cidade humanamente, econonicamente e urbanisticamente melhor”, disse o secretário.

Acácio comentou que o projeto Santo André 500 Anos tem quatro eixos principais: desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, desenvolvimento urbano e ambiental e gestão e inovação.

Conversando com os setores industriais, percebemos que as principais queixas são as burocracias. Temos que acelerar os processos, para que as empresas não tenham tanta dificuldade em se instalarem aqui. O objetivo é alguém poder abrir uma empresa em menos de duas horas”, afirmou.

Também presente, a deputada estadual e primeira-dama Ana Carolina Serra (Cidadania) citou seu trabalho como presidente do Fundo Social de Solidariedade ao falar sobre a importância de elaborar projetos ouvindo a população.

“A gente tem que ouvir a necessidade das pessoas e encontrar cada vez mais mecanismos para ajudá-las. No Fundo Social de Solidariedade nós mostramos que é possível fazer política pública junto à população, fazer política social com o acompanhamento das pessoas”, disse a deputada.