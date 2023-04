Pedágio terá redução de 9% em rodovias paulistas

28/04/2023 | 08:02



A partir de segunda-feira, os usuários de rodovias das regiões de Araraquara, Rio Preto, Barretos e Ribeirão Preto, no norte de São Paulo, terão redução média de 9% nas tarifas de pedágio. As tarifas mais baratas serão aplicadas nos pedágios de sete praças do lote concedido à EcoNoroeste, que administrará uma malha de 442 quilômetros. Em contrapartida, terá início a cobrança de pedágio de motocicletas, que até agora estavam isentas.

Atualmente, a tarifa básica para automóveis varia de R$ 8,40 na praça de Itápolis (SP-333) a R$ 18,70, na de Araraquara (SP-310). Moto paga em média metade do valor da tarifa básica do carro.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a EcoNoroeste vai assumir a operação da malha que estava sob responsabilidade da empresa Triângulo do Sol.

O porcentual de queda vai variar de acordo com o local. Veículos com sistemas automáticos de pagamento terão desconto adicional de 5%.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.